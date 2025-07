New York 61enne morto risucchiato da macchina per risonanza | la scena da incubo in un centro medico

Il problema è sorto nel momento in cui la moglie dell'uomo lo ha chiamato per essere aiutata ad alzarsi dal macchinario. Il 61enne si è quindi avvicinato pericolosamente al macchinario, per poi essere attirato con forza verso di esso. L'impatto è stato brutale e ha provocato all'uomo ferite non compatibili con la vita. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - New York, 61enne morto risucchiato da macchina per risonanza: la scena da incubo in un centro medico

Un parente stava eseguendo l'esame quando avrebbe cominciato a urlare. Il 61enne così si è subito preoccupato e d'istinto è entrato in sala nonostante ci fosse il divieto e ignorando gli avvertimenti del personale. Voleva aiutarlo, ma è morto risucchiato dalla

