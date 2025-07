Nell' ultima puntata di Non è la Rai ero nel pieno della bulimia

A mbra Angiolini si mette in gioco al Festival di Giffoni, pronta a confrontarsi con i giovani e a lasciarsi «smontare» dalle loro domande. «Come fare un tagliando. Magari c’è chi va sperando di insegnare qualcosa, io lo faccio per mettermi in crisi» racconta a Repubblica. Questi incontri sono per lei un «luna park» emotivo, un’occasione per crescere e scoprire nuove prospettive. Ma il cuore dell’intervista è il racconto della sua lotta contro la bulimia, un tema affrontato con coraggio nel libro InFame, presto un film di cui sta scrivendo la sceneggiatura. Ambra Angiolini, la dedica d’amore è alla figlia Jolanda e all’ex Francesco Renga X Leggi anche › Francesco Renga racconta Ambra Angiolini, dal primo incontro: «Non sapevo chi fosse: fu devastante» Ambra Angiolini e la bulimia: una ferita trasformata in consapevolezza. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - «Nell'ultima puntata di "Non è la Rai" ero nel pieno della bulimia»

In questa notizia si parla di: ultima - puntata - pieno - bulimia

Beautiful, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata in streaming - Oggi è andata in onda una nuova puntata della soap opera americana Beautiful, che con i suoi episodi allieta da oltre 25 anni il pubblico di Canale 5 nel primo pomeriggio.

Ballando con le Stelle, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata - Sabato 28 settembre si è aperto il sipario sulla nuova attesissima edizione di Ballando con le Stelle.

Beautiful, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata in streaming - Oggi è andata in onda una nuova puntata della soap opera americana Beautiful, che con i suoi episodi allieta da oltre 25 anni il pubblico di Canale 5 nel primo pomeriggio.

Ambra Angiolini: «All'ultima puntata di Non è la Rai ero nel pieno della bulimia: ne sto scrivendo un film. A Francesco Renga mando di notte tutto quello che scrivo: abbiamo un bellissimo scambio di idee» Vai su X

“L’ultima puntata di Non è la Rai, ero nel pieno della malattia. Ero una ragazzina. E quella malattia ti frega, se non capisci da dove arriva”. A trent’anni da “Non è la Rai”, l’attrice racconta il disturbo alimentare che l’ha segnata Vai su Facebook

Ambra Angiolini: «All’ultima puntata di Non è la Rai ero nel pieno della bulimia. Vi racconto tutto»; Ambra Angiolini: «All'ultima puntata di Non è la Rai ero nel pieno della bulimia: ne sto scrivendo un film. A Francesco Renga mando di notte tutto quello che scrivo: abbiamo un bellissimo scambio di idee; Ambra Angiolini e la bulimia, la rivelazione sull'ultima puntata di Non è la Rai e la malattia.

Ambra Angiolini: «All’ultima puntata di Non è la Rai ero nel pieno della bulimia. Vi racconto tutto» - L’attrice ha scritto un libro (che diventerà un film) sulla sua storia personale con il disturbo alimentare: «Ero una ragazzina. Come scrive msn.com

Ambra Angiolini e la bulimia: “All’ultima puntata di Non è la Rai il piccolo della malattia, ero una ragazzina” - A trent’anni da “Non è la Rai”, l’attrice racconta il disturbo alimentare che l’ha segnata e il film che sta scrivendo ispirato al suo libro ... Riporta fanpage.it