Napoli tenta di rubare una moto a piazzale Tecchio | arrestato 47enne

Napoli. Colto in flagrante dai Carabinieri di Fuorigrotta durante un servizio notturno. NAPOLI – Tentato furto nella notte a piazzale Tecchio, nel quartiere Fuorigrotta. I Carabinieri della stazione locale hanno arrestato G. B. 47 anni, già noto alle forze dell'ordine. L'uomo è stato sorpreso in flagranza mentre cercava di rubare una moto in sosta. I militari, impegnati in un servizio di controllo notturno del territorio, sono intervenuti immediatamente, bloccandolo sul posto. Il 47enne è stato arrestato e condotto in caserma. Attualmente è in attesa di giudizio.