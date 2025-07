Napoli rapina in una gioielleria a Chiaia | cliente sequestrata

L?irruzione improvvisa armati di pistola, nastro adesivo per immobilizzare i clienti e il travestimento con parrucca e occhiali da sole. La rapina e il sequestro di persona sono i momenti. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Napoli, rapina in una gioielleria a Chiaia: cliente sequestrata

Rapina ufficio postale Napoli in via Caravaggio: polizia sul posto - Rapina questa mattina in un ufficio postale di Napoli, in via Caravaggio. Sul posto la polizia di Stato.

Napoli, tentata rapina nell'ufficio postale in via Caravaggio: banditi arrestati dalla polizia - Rapina questa mattina in un ufficio postale di Napoli, in via Caravaggio. Sul posto la polizia di Stato.

Tra le edicole demolite a Napoli c’è quella di Salvatore Buglione, ucciso durante una rapina - La struttura di via Pietro Castellino, quartiere Arenella, tra quelle abbandonate e rimosse dal Comune di Napoli; nel 2006 la tragica vicenda.

Rapina in gioielleria a Napoli, cliente legata con il nastro adesivo; Chiaia, rapina a mano armata con sequestro di persona nella gioielleria Gentile. La titolare: «Una cliente legata con nastro adesivo, ci hanno tolto tutto»

