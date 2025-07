Napoli Lang e l’italiano | Ho imparato subito a dire questo | VIDEO

Noa Lang, nuovo attaccante del Napoli, ha spiegato in conferenza stampa cosa ha già imparato dell'italiano 'grazie' ad Antonio Conte. Noa Lang si è ufficialmente presentato come nuovo giocatore del Napoli. Durante la conferenza stampa, l’esterno olandese ex PSV Eindhoven ha raccontato le sue prime impressioni sugli allenamenti con Antonio Conte: "La prima parola che ho imparato in italiano è stata 'Sono stanco'. Gli allenamenti sono davvero intensi, molto diversi da quelli a cui ero abituato in Olanda". Guarda il video con le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Napoli, Lang e l’italiano: “Ho imparato subito a dire questo” | VIDEO

