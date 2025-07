Napoli è finita la telenovela Osimhen | dal pagamento a rate alla clausola sulla Serie A ecco l’accordo col Galatasaray

L’ accordo questa volta c’è. E se le garanzie bancarie arriveranno, come previsto, giĂ oggi, allora mancherĂ davvero solo la firma per rivedere Victor Osimhen al Galatasaray ma a titolo definitivo. Con una telenovela che ha rischiato di protrarsi per settimane ma che invece si conclude a pochi giorni dall’ inizio del ritiro a Dimaro della squadra di Antonio Conte. A cui l’attaccante nigeriano, con l’aiuto di un regolare certificato medico, non ha preso parte. PerchĂ© che le strade fossero definitivamente separate, non c’era alcun dubbio. Ma quando e come, invece, sì, soprattutto dopo i problemi della scorsa settimana che hanno impedito il passaggio ai turchi della punta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

