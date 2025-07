Napoli De Bruyne e l’aneddoto su Lukaku ai tempi del Chelsea | VIDEO

Kevin De Bruyne, nuovo arrivo al Napoli, ha parlato in conferenza stampa e ha regalato un aneddoto sull'amico e connazionale Romelu Lukaku. A Dimaro è arrivato il grande giorno: Kevin De Bruyne si è presentato ufficialmente come nuovo giocatore del Napoli. Il campione belga ha parlato del suo arrivo in azzurro, sottolineando l’importanza del rapporto con Romelu Lukaku: "Con lui ho un legame speciale, vivevamo insieme ai tempi del Chelsea. Ritrovarlo qui ha pesato nella mia scelta". Guarda il video con le sue dichiarazioni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Napoli, De Bruyne e l’aneddoto su Lukaku ai tempi del Chelsea | VIDEO

Romelu Lukaku si sta godendo qualche settimana di relax con i figli e la famiglia, ed ha messo in evidenza l'importanza di avere in squadra un giocatore come Kevin De Bruyne: "Che colpo, anche Mertens mi ha dato una mano a convincerlo". Vai su Facebook

