Napoli controlli nella movida del Vomero | sanzioni per oltre 28mila euro

Task force interforze tra San Martino, via Scarlatti e piazza Vanvitelli: scoperti lavoratori irregolari e violazioni al Codice della Strada. NAPOLI – Proseguono i controlli interforze nel cuore della movida partenopea. Nella serata del 18 luglio, su disposizione della Questura di Napoli, la Polizia di Stato – con gli agenti dei Commissariati Vomero e Dante – in collaborazione con la Guardia di Finanza, la Polizia Locale, l’ASL Napoli 1 Centro e l’Ispettorato del Lavoro, ha effettuato una vasta operazione di controllo nel quartiere Vomero. Le verifiche si sono concentrate in particolare nella zona di San Martino, via Scarlatti, via Giordano, via Falcone, piazza Medaglie d’Oro e piazza Vanvitelli, aree ad alta frequentazione serale e notturna. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

