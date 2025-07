My Little Pony si trasformano in live action | operazione nostalgia sul giocattolo cult degli Anni Ottanta

Una gradita sorpresa per chi è cresciuto negli Anni 80 a pane e “My Little Pony”. Il gioco cult è pronto a sbarcare sul grande schermo in un film live action di Amazon MGM Studios e Hasbro Entertainment, come ha confermato Variety. I pony colorati hanno attraversato generazioni sin dalla loro nascita come giocattoli nel 1982, diventando protagonisti di numerose serie animate e film. Il titolo piĂą recente, “My Little Pony: Una nuova generazione” del 2021, ha trovato successo su Netflix dopo la cancellazione della distribuzione cinematografica Paramount a causa della pandemia. Ora il franchise, che conta 43 anni di storia, si prepara al suo primo adattamento in live action, attualmente in fase di sviluppo senza ancora un team creativo definito. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - My Little Pony si trasformano in live action: operazione nostalgia sul giocattolo cult degli Anni Ottanta

