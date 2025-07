Museo Stibbert | il Rotary Firenze Brunelleschi firma un sostegno pluriennale

Firenze, 21 luglio 2025 - Il Museo Stibbert di Firenze ritrova antichi splendori grazie all’impegno congiunto di quattro presidenti del Rotary Club Firenze Brunelleschi. Stiamo parlando di Leonardo Bandinelli, Luca Plastino, Alfredo Meletti, e Fabio Lenzi, che tra il 2021 e il 2025 hanno reso possibili due interventi chiave per le collezioni dell’istituto fondato da Frederick Stibbert. Il primo progetto risale all’annata rotariana 2021 2022. Con il sostegno di un District Grant del Distretto 2071, il Club ha finanziato una borsa di studio destinata alla neolaureata restauratrice Silvia Vegni. In collaborazione con Elisa Zonta e Simona Laurini, Vegni ha riportato all’antico splendore il manto e l’abito cinquecenteschi della figura dell’Araldo, ora di nuovo in testa alla celebre “Cavalcata”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Museo Stibbert: il Rotary Firenze Brunelleschi firma un sostegno pluriennale

