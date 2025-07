Muore in ferie davanti agli occhi di compagno e figlio

Doveva essere un momento di relax e di gioia, immersa con i suoi affetti più cari tra le montagne bellunesi. Si è trasformato in un dramma per una mamma di 43 anni. Nella serata di sabato è morta Alessia Burattin, originaria di Piove di Sacco (Padova) da qualche tempo trasferita a Camponogara. La. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

In questa notizia si parla di: muore - ferie - davanti - agli

Lutto in città , Lello muore improvvisamente: era in ferie da poche ore - Lutto a Giugliano per la morte prematura e improvvisa di Lello Granata. Ben voluto da tutti, sono tanti i messaggi già pubblicati sui social per lui e la sua famiglia.

Muore in ferie davanti agli occhi del compagno e del figlio - Doveva essere un momento di relax e di gioia, immersa con i suoi affetti più cari tra le montagne bellunesi.

Roma, insulti in sala operatoria verso un’assistente: sotto indagine chirurgo del Policlinico Tor Vergata. Ecco l’audio che lo incastra. La donna umiliata davanti a tutti colleghi #farwest #torvergatauniversity #torvergata Vai su Facebook

Muore in ferie davanti agli occhi del compagno e del figlio; Alessia Burattin ha un malore in vacanza e muore di fronte al compagno e al figlio: aveva 43 anni; Riccardo Boni morto, a pochi metri dalla tragedia i turisti prendono il sole e si tuffano: «Ci dispiace ma sia.

Muore in ferie davanti agli occhi del compagno e del figlio - Sabato 19 luglio era nella sua casa estiva nelle montagne bellunesi quando ha accusato un malore. Scrive padovaoggi.it

Muore a 25 anni nel fiume: Toscana, la tragedia davanti agli amici - Muore a 25 anni nel fiume: Toscana, la tragedia davanti agli amici Accade nel territorio comunale di Marradi. Segnala lanazione.it