Muore così sotto gli occhi dei genitori | tragedia in spiaggia in Italia era giovanissima

Una ragazza di 19 anni, originaria di Modena, è morta improvvisamente nel pomeriggio di oggi mentre faceva il bagno nelle acque di Torre San Giovanni, località balneare in provincia di Lecce, appartenente alla marina di Ugento. La giovane era in vacanza con i genitori, ospite del camping Riva, quando ha accusato un malore improvviso mentre era in mare. L'allarme è scattato immediatamente: a prestarle i primi soccorsi sono stati i bagnini della struttura e un infermiere presente sulla spiaggia, che hanno avviato le manovre di rianimazione nel tentativo di salvare la giovane. Poco dopo è intervenuto anche il personale del 118, arrivato con l'ambulanza sul litorale.

