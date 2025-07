Muore affogato a 54 anni l’attore Malcolm-Jamal Warner star della serie I Robinson

Malcolm-Jamal Warner, l’attore noto per aver interpretato il figlio Theodore “Theo” Huxtable nella sitcom televisiva I Robinson, è morto a 54 anni. Warner è annegato domenica al largo della costa del Costa Rica, ha riferito la Polizia Nazionale Costaricana ad ABC News. La causa ufficiale della morte di Warner è stata l’asfissia, ha dichiarato la polizia. L’attore è morto vicino a Cocles, una spiaggia a Limón, in Costa Rica, secondo quanto riferito dalla polizia. La polizia ha dichiarato che è stato trascinato da una forte corrente in acqua ed è stato ritrovato domenica pomeriggio. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Muore affogato a 54 anni l’attore Malcolm-Jamal Warner, star della serie “I Robinson”

