Muore a 19 anni in spiaggia | il tuffo in mare e il malore fatale davanti ai bagnanti sotto choc

Muore sotto gli occhi dei genitori mentre sta facendo il bagno in mare. Ennesima tragedia estiva nel Salento, dopo la morte del bagnante a Torre Lapillo, quella del piccolo 7 anni a Gallipoli e. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Muore a 19 anni in spiaggia: il tuffo in mare e il malore fatale davanti ai bagnanti sotto choc

