Muore a 19 anni in spiaggia | il tuffo in mare e il malore fatale davanti a genitori e bagnanti in Salento

Muore a 19 anni sotto gli occhi dei genitori mentre sta facendo il bagno in mare. Ennesima tragedia estiva nel Salento, dopo la morte del bagnante a Torre Lapillo, il piccolo di 7 anni a. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Muore a 19 anni in spiaggia: il tuffo in mare e il malore fatale davanti a genitori e bagnanti in Salento

Tragedia a Francavilla al Mare, oggi pomeriggio. Uomo si tuffa per salvare un bambino dalle onde e poi muore, aveva 55 anni ed era di Crecchio. Vai su Facebook

Muore a 19 anni in spiaggia: il tuffo in mare e il malore fatale davanti a genitori e bagnanti in Salento - Muore a 19 anni sotto gli occhi dei genitori mentre sta facendo il bagno in mare. msn.com scrive

Marina di Ugento, turista di Modena di 19 anni muore in mare VIDEO - Si indaga per capire cosa abbia provocato la morte per annegamento della giovane. Da lagazzettadelmezzogiorno.it