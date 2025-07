Morto Malcolm-Jamal Warner era stato Theo dei Robinson

Lutto nel mondo della tv e del cinema, ma lutto anche per molti Millennial. E’ morto all’età di 54 anni Malcolm-Jamal Warner, noto al grande pubblico per aver interpretato negli anni Ottanta e Novanta il ruolo di ‘Theo’ nel popolarissimo telefilm – all’epoca si chiamavano così, le serie tv sono arrivate molti anni dopo – ‘I Robinson’. Il suo personaggio era uno dei figli di Bill Cosby, creatore del telefilm e protagonista con il personaggio di Heathcliff Robinson, e Phylicia Rashad, ovvero Claire Olivia Hanks Robinson. La morte di Malcolm-Jamal Warner sarebbe avvenuta, spiega l'Abc citando la polizia locale, per asfissia: l’attore è annegato domenica scorsa al largo del Costa Rica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Morto Malcolm-Jamal Warner, era stato Theo dei Robinson

In questa notizia si parla di: robinson - morto - malcolm - jamal

