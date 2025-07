È morto Malcolm-Jamal Warner, attore statunitense ricordato soprattutto per il ruolo di Theodore ‘ Theo ‘ Huxtable (questo il cognome del personaggio nella versione originale) nella sitcom I Robinson. Aveva 54 anni. Warner è rimasto vittima di un annegamento accidentale mentre si trovava in vacanza con la famiglia in Costa Rica, dopo essere stato trascinato da una forte corrente in acqua nei pressi della spiaggia di Limón, secondo quanto riferito dalle autorità locali. Articolo completo: dal blog Lettera43. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Morto l’attore Malcolm-Jamal Warner, fu Theo ne ‘I Robinson’