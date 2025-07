diffuso stamattina. La Juve saluta con commozione Salvatore Giglio, storico fotografo del club scomparso nelle scorse ore. Figura iconica per il mondo bianconero e testimone privilegiato di momenti memorabili, Giglio è stato un punto di riferimento insostituibile per il racconto visivo della storia juventina. Con il suo obiettivo ha catturato emozioni, trionfi e volti indimenticabili per oltre due decenni, diventando parte integrante della memoria collettiva della società . 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Morte Salvatore Giglio: la Juve ricorda così l’ex storico fotografo bianconero scomparso nelle scorse ore. Il comunicato del club