In un Paese in cui le imprese combattono ogni giorno per crescere, innovare e resistere, arriva finalmente un riconoscimento che guarda ai numeri reali e non solo alle parole. I Money Awards 2025 si preparano per diventare il punto di riferimento per chi costruisce il futuro dell’economia italiana, con concretezza, visione e impegno. Promossi da Money.it, tra le principali testate di informazione economico-finanziaria in Italia, gli Awards rappresentano molto più di una semplice premiazione. Sono un atto di fiducia verso le aziende italiane che crescono davvero. Un’attestazione al merito che, alla sua prima edizione, già si impongono per la serietà del metodo e l’importanza del messaggio che intendono trasmettere. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Money Awards 2025, il nuovo riconoscimento alle imprese che fanno davvero crescere l’Italia