Dal giorno successivo alla mancata iscrizione della Spal al campionato di serie C, tanti tifosi biancazzurri hanno pensato in maniera spontanea e naturale che sarebbe toccato a Walter Mattioli il compito di ricostruire il club dalle macerie. L’estate poi si è sviluppata diversamente: l’ex presidente ha confermato in più occasioni la propria disponibilità a impegnarsi in quella fase così delicata, poi però l’amministrazione comunale ha scelto una cordata diversa da quella che aveva allestito. E WM è rimasto alla finestra. La figura di Mattioli però non è mai scomparsa completamente dai radar, tornando d’attualità nell’immaginario collettivo quando il patron Juan Martin Molinari ha confessato di voler nominare un presidente che lavorerà quotidianamente al servizio della società e della squadra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Molinari-Mattioli, nessun contatto