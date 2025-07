Molina alla Juventus quasi tutti d’accordo | affare con lo scambio

Nome nuovo per il calciomercato dei bianconeri: Comolli e Modesto puntano sull’esterno francese. Ecco come stanno le cose La Juventus mette nel mirino Nahuel Molina. I bianconeri sarebbero intenzionati a riportare in Serie A il terzino destro di proprietĂ dell’AtlĂ©tico Madrid, che in passato ha vestito la maglia dell’Udinese. (LaPresse) – Calciomercato.it A scriverlo è la versione online de La Gazzetta dello Sport: la Vecchia Signora avrebbe giĂ avviato i primi contatti con il club spagnolo, che considera il giocatore 27enne cedibile. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

