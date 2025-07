Mixed by Erry per i festeggiamenti di Sant’Anna a Zungoli

Zungoli si prepara a vivere una serata indimenticabile in occasione dei festeggiamenti in onore di Sant’Anna, patrona del borgo. Venerdì 26 luglio vi attende Mixed by Erry: il celebre trio che ha ispirato l’omonimo film di successo, è pronto a far ballare il pubblico con una selezione di brani. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: mixed - erry - festeggiamenti - sant

Mixed by Erry: la vera storia dietro al film di Sydney Sibilia - Mixed by Erry: la vera storia dietro al film di Sydney Sibilia Il film Mixed by Erry ( leggi qui la recensione ) è l’occasione per riscoprire l’ultimo lungometraggio diretto da Sydney Sibilia, basato su una storia vera con personaggi che, pur muovendosi nell’illegalità , hanno contribuito alla sensibilizzazione su temi come la pirateria e il diritto d’autore.

Stasera in tv venerdì 9 maggio: Mixed by Erry - Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv venerdì 9 maggio.

Mixed by Erry arriva in tv: cast e trama del film tratto da una storia vera - Mixed by Erry  arriva in tv. Il film, vincitore come miglior commedia dei Nastri d’Argento è ora disponibile in chiaro.

Sant’Anastasia, gli eventi di settembre in città ; Pratola Serra in festa per i Santi Patroni: il programma civile 2024; Parete, Festa della Fragola: gusto, sport e spettacoli con Biagio Izzo, Mixed by Erry e tanti altri.

Sant'Anastasia, «Estate in piazza» continua: tra gli ospiti Enzo ... - Sant'Anastasia, ancora eventi per «Estate in Piazza» e un settembre all'insegna di musica - ilmattino.it scrive

Mixed By Erry: Enrico Frattasio oggi, cosa fa | Radio Deejay - Mixed By Erry racconta la storia vera dei fratelli Frattasio, ragazzi che, negli anni ’80 a Forcella (quartiere di Napoli), hanno creato un impero basato sulle cassette piratate. Segnala deejay.it