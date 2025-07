Missione in centro per Puliamo i quartieri | anche qui raccolti chili di rifiuti

Nella mattina di sabato 19 luglio i volontari di Puliamo i quartieri si sono ritrovati in piazzale Ellero alle ore 9 per effettuare una raccolta di rifiuti abbandonati nell’area, occupandosi anche di viale Dante, largo San Giorgio, via dei Molini e piazza Risorgimento. Tra le varie cose raccolte. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

In questa notizia si parla di: puliamo - quartieri - rifiuti - missione

Puliamo i quartieri, volontari all'Interporto con il supporto degli scout - Il 10 maggio i volontari di Puliamo i quartieri si sono ritrovati per pulire la zona dell’interporto.

Puliamo i quartieri torna in centro: rimossi 10 chili di rifiuti - I volontari di Puliamo i quartieri sono tornati ad occuparsi del centro di Pordenone dopo un giro per i quartieri limitrofi della città .

Missione a Borgomeduna per i volontari di Puliamo i quartieri - Per l’appuntamento del 24 maggio del progetto "Puliamo i quartieri" cittadini, Ministri Volontari di Scientology ed una volontaria di Ripuliamoci Challange si sono incontrati in via Meduna presso la parrocchia San Giuseppe per occuparsi del quartiere Borgomeduna.

Puliamo i quartieri in missione all'interporto: rimossi oltre 30 kg di rifiuti; Missione in piazza del Portello per Puliamo i quartieri: rimossi 50 kg di rifiuti; Puliamo i quartieri, missione in centro: raccolti 13 kg di rifiuti.

Volontari di “Puliamo i quartieri” di nuovo in azione: 19 kg di rifiuti raccolti in città | FOTO - PORDENONE – Una nuova iniziativa all’insegna del rispetto per l’ambiente ha animato la mattinata di sabato 19 luglio, con i volontari di Puliamo i quartieri protagonisti di un’importante operazione di ... Scrive nordest24.it

Missione ambientale: "Puliamo il Parco" al Parco delle Apuane - Unisciti all'iniziativa "Puliamo il Parco" per rimuovere i rifiuti e goditi una stordellata al rifugio "Puliti". Come scrive lanazione.it