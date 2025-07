Vladan Milojevi?, allenatore della Stella Rossa, in conferenza stampa prima della partita di Champions League, ha parlato anche dell’arrivo di Marko Arnautovic, ex attaccante dell’Inter. FELICI – Archiviata la brutta annata con l’Inter, l’allenatore della Stella  Rossa, Milojevi?, ha commentato l’arrivo a Belgrado di Arnautovic, attaccante austriaco reduce dalla stagione con l’Inter di Inzaghi. Queste le parole del tecnico, entusiasti di abbracciare Marko: «Siamo felici che sia arrivato e abbia firmato. Adesso il nostro focus è tutto sulla prima partita contro il Lincoln. Poi ci sarà altro tempo per prepararci al ritorno e valuteremo anche la condizione fisica di Arnautovic. 🔗 Leggi su Inter-news.it

© Inter-news.it - Milojevi? esalta Arnautovic: «Felici di averlo, ma lo valuteremo nei prossimi giorni»