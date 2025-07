Milan il rilancio è arrivato | ecco Estupiñán | CMIT

Le ultimissime sul terzino mancino: è lui la scelta per il dopo Theo Hernandez. Il punto della situazione Pervis Estupiñán può diventare il quarto colpo del Milan di Igli Tare e Giorgio Furlani. Il terzino ha già detto sì ai rossoneri, che da qualche giorno hanno intensificato i contatti con il Brighton per chiudere l’affare. Milan, il rilancio è arrivato: Estupiñán si avvicina CM.IT (LaPresse) – Calciomercato.it Il Diavolo, come scritto la scorsa settimana, era intenzionato a migliorare la propria offerta da 14 milioni di euro, avvicinandosi a 20 milioni di euro. Una proposta che può soddisfare il club inglese: Jorge Mendes era atteso in Inghilterra, e non può certo essere un caso se la trattativa ha avuto una forte accelerata proprio oggi. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

