Milan difensori centrali | quale è la coppia di Allegri? Occhio a …

Milan, quali sono i punti fermi della squadra di Allegri? Com'è la situazione ruolo per ruolo? Ne parla Gazzetta.it: i difensori centrali.

Calciomercato Milan, Thiaw: nuova pretendente. Osservati tre difensori - Calciomercato Milan, Malick Thiaw potrebbe lasciare i rossoneri durante la prossima estate? Tuttosport parla dei possibili sostituti

Calciomercato Atalanta, occhi puntati su Simic. Tra i tanti difensori osservati spicca l’ex Milan - Calciomercato Atalanta, Simic osservato dalla squadra nerazzurra per la difesa. Attenzione presente per il giovane talento Novità molto importanti in ottica calciomercato Atalanta, e dopo aver perfezionato gli arrivi di Sulemana e Ahanor, è tempo per la squadra nerazzurra di pensare soprattutto alla difesa.

Milan, mercato all’italiana: vicino a Gabbia uno tra questi due difensori? - Ieri Massimiliano Allegri, nuovo allenatore del Milan, presente a Milanello per i test fisici: Matteo Gabbia primo ad arrivare al centro

Milan, riecco Allegri: dagli obiettivi di stagione fino a Maignan, Leao e Theo Hernandez: la conferenza stampa di Max

Allegri fa i conti coi centrali di difesa: tutti utili ma nessun incedibile; Dai terzini ai difensori centrali: le parole di Allegri e le necessità reali; La lista di Tare e Allegri, tutti gli obiettivi di mercato del Milan: dai terzini al centravanti, ma la priorità è a centrocampo con Xhaka.

Allegri e il futuro Milan: "Il passato non conta, guardo il bicchiere mezzo pieno" - Il tecnico rossonero analizza in conferenza le prime settimane di lavoro e non mancano le domande sul mercato: "C'è sinergia con la società" ... tuttosport.com scrive

Calciomercato Milan, Allegri stravede per Pavlovic e blocca ogni discorso di cessione: piano ben definito… Ultimissime - Ultimissime notizie sui rossoneri Strahinja Pavlovic è uno dei calciatori su cui Massimiliano ... Come scrive milannews24.com