Migranti | 499 arrivati in 24 ore a Lampedusa in 270 pronti a partire per Porto Empedocle

Sono 519 i migranti ospiti dell'hotspot dopo lo sbarco durante la notte di altri 56 egiziani, bengalesi, pakistani e somali partiti, a loro dire, dalla Libia dopo aver pagato da 5 a 8 mila dollari. Ieri, sulla maggiore delle isole Pelagie, ci sono stati complessivamente 7 approdi con un totale. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Migranti, 283 arrivati in 24 ore a Lampedusa. Nell'hotspot 915 persone - Non si fermano gli sbarchi dei migranti a Lampedusa. Nelle ultime 24 ore sono state 283 le persone arrivate sull'isola siciliana, le ultime 40 all'alba di oggi.

