Miglior sequel di scream | il capitolo dimenticato che merita attenzione

Il franchise di Scream si distingue per la sua coerenza e capacità di rinnovarsi nel tempo, mantenendo sempre un forte appeal tra gli appassionati del genere horror. Nonostante le numerose riprese e sequel, uno dei capitoli più apprezzati si rivela essere quello meno conosciuto: il quarto film. Analizzare i motivi di questa sua posizione di rilievo permette di capire come abbia saputo conciliare elementi classici con innovazioni che anticipano i tempi. il successo e l'evoluzione della saga di scream. una rivoluzione nel genere horror. Quando è stato distribuito nel 1996, Scream ha rappresentato una vera svolta nel panorama cinematografico, riaccendendo l'interesse verso il sottogenere slashers.

