Microsoft corre ai ripari | patch d’emergenza per le falle zero-day di SharePoint ma non tutte le versioni sono al sicuro

Microsoft ha rilasciato patch d'emergenza per le gravi falle zero-day che hanno colpito i server SharePoint on-premise, ma non tutte le versioni sono già coperte. Rimangono rischi per chi usa SharePoint 2016.

In questa notizia si parla di: sharepoint - microsoft - patch - emergenza

