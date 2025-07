Michele ‘Godzi’ Noschese morto a Ibiza Napoli piange il celebre dj 35enne | Adesso fai ballare il paradiso

IBIZA (Spagna) – Michele Noschese, dj producer napoletano di 35 anni, è morto nella notte tra venerdì e sabato a Ibiza in circostanze ancora da chiarire. Ad annunciare la scomparsa di Godzi, il nome d’arte di Noschese, sono diverse pagine social di musica elettronica e techno oltre ai numerosi commenti di amici e conoscenti che nelle ultime 48 ore hanno riservato messaggi per l’artista partenopeo che da anni viveva a Ibiza ma si esibiva anche in diverse città d’Europa (Londra, Parigi, Barcellona) e degli Stati Uniti. Cosa abbia provocato il decesso di Noschese è oggetto di accertamenti da parte delle autorità di Ibiza a lavoro per ricostruire le ultime ore del 35enne molto conosciuto sull’isola delle Baleari. 🔗 Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - Michele ‘Godzi’ Noschese morto a Ibiza, Napoli piange il celebre dj 35enne: “Adesso fai ballare il paradiso”

