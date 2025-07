Metro a Roma chiusa oggi

Roma Capitale e Atac hanno previsto la sospensione completa del servizio della Metro C dal luned√¨ 21 luglio alla domenica 27 luglio 2025, per accelerare i lavori in vista del prolungamento della linea verso il Colosseo e Porta Metronia Funweek. 🔗 Leggi su Funweek.it

In questa notizia si parla di: metro - roma - chiusa - luglio

Cercasi Yuna disperatamente, la gatta col fiocco lilla si è persa sulla metro di Roma - Ancora nessuna notizia di Yuna, la gattina che da quattro giorni ormai si è persa e vaga tra i convogli della metro B a Roma.

Roma, derubato in metro il Vescovo di Rimini -  Il vescovo di Rimini, monsignor Nicolò Anselmi, data la scomparsa del Papa, si è intrattenuto qualche giorno a Roma.

Borseggiatore in fuga ucciso dal treno della metro in galleria a Roma: accanto al corpo, un cellulare e un portafogli rubati - Il cranio fracassato, una scarpa da una parte, un braccio piegato in modo innaturale. Accanto al corpo, un cellulare e un portafoglio appartenenti a una ragazza.

#info #atac Per lavori di attivazione del prolungamento San Giovanni-Colosseo, sino a domenica 27 luglio, la linea C della metropolitana resta chiusa. Attivo servizio sostitutivo bus linee MC e MC3 https://atac.roma.it/tempo-reale/metro-c-servizio-modificato-pe Vai su X

Dopo venti anni di abbandono, il 1 luglio 2026, fra un anno, aprirà finalmente il parcheggio integrato nella stazione della Metro A Cornelia a Roma Vai su Facebook

Metro C chiusa una settimana, stop alle corse da oggi fino al 27 luglio; Roma, strade chiuse e bus deviati sabato 19 e domenica 20 luglio; Metro C, da domani al 27 luglio treni sostituiti da bus da inizio a fine servizio.

