Meteo Giuliacci crollano le temperature | occhio alle ferie

Nei prossimi giorni, l’Italia sarà colpita da una nuova ondata di caldo africano, con il terzo picco estivo atteso tra il 21 e il 23 luglio 2025. Le temperature raggiungeranno valori estremi, soprattutto in Sicilia, dove si prevedono fino a 44°C nelle zone interne di Catania e Siracusa. Sulle coste tirreniche, come a Palermo, si sfioreranno i 42°C, amplificati dai venti di caduta. Come riporta meteogiuliacci, Puglia e Calabria registreranno oltre 42°C, mentre in Sardegna il caldo, più intenso nel weekend, calerà leggermente. Al Nord, le massime toccheranno i 35°C in Emilia-Romagna. Il Ministero della Salute ha emesso bollini arancioni per Bari, Cagliari, Campobasso, Palermo, Perugia e Roma, e allerta gialla per undici città , incluse Catania e Messina. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

