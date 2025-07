Mercato si lavora sempre in uscita | attesa per Man e Sohm

Giornata interlocutoria quella che il Parma ha appena chiuso sul fronte mercato. Con la squadra in Austria, i dirigenti dell'Area Tecnica si sono concentrati soprattutto sulle uscite dalle quali, in maniera inevitabile, dipenderanno le entrate. Il sogno resta sempre l'attaccante serbo del. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Mercato Juve, si lavora per il futuro! Douglas Luiz verso la Premier, ecco i nomi dei possibili sostituti. Le ultime - Mercato Juve, al lavoro per il futuro! Douglas Luiz verso la Premier League, ecco i nomi dei possibili sostituti.

Juve, Giuntoli lavora al mercato estivo: ha già trovato una soluzione - La Juve già si prepara in vista dell’estate: il ds Giuntoli ha già trovato una soluzione, ecco il focus su uno dei reparti che merita maggiore attenzione Juve, Giuntoli lavora al mercato estivo: ha già trovato una soluzione – SerieAnews La sfida contro il Bologna sarà fondamentale per il finale di stagione ma anche e soprattutto per la prossima annata.

Mercato Juventus: dopo la conferma di Conte, il Napoli spinge in sede di trattative! Fatta per De Bruyne, si lavora per due obiettivi che piacciono ai bianconeri. La rivelazione - di Redazione JuventusNews24 Mercato Juventus: dopo De Bryune, il Napoli mette nel mirino due giocatori che piacciono sia a Conte che ai bianconeri.

Inter, mercato bloccato in attesa delle cessioni: in uscita nomi chiave e giovani per un tesoretto da oltre 50 milioni

PORTIERE IN ATTESA Il #Torino osserva il mercato, ma tutto ruota attorno a Vanja #MilinkovicSavic: senza la sua uscita, nessun nuovo numero uno potrà arrivare. In pole restano #Falcone, attualmente al #Lecce e #Turati, di rientro al #Sassuolo dopo i

Mercato Milan, Allegri guarda in difesa: Tare lavora al post Theo e Pubill… - Prosegue il pressing del Milan per l'ecuadoriano Pervis Estupinan del Brighton, in uscita dal club inglese che ha da poco ufficializzato l'acquisto di Maxim De Cuyper.

A2, il capitano sotto i ferri per pubalgia. Mercato: atteso Moretti. Fortitudo, brutta tegola per Caja. Operato Fantinelli: out un mese - In attesa delle conferme ufficiali di Valerio Mazzola e Samuele Moretti, attese nei prossimi giorni, per non dire nelle ...