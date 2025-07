Mercato | le trattative Ruggeri e Moretti per la difesa

Non solo Fabio Andrea Ruggeri. Per la difesa azzurra si sta facendo viva anche l’idea Lorenzo Moretti. Il difensore nativo di Magenta è in uscita dalla Cremonese dove ha trovato pochissimo spazio nella stagione che ha riportato la formazione lombarda in serie A (solo 7 presenze e 300 minuti giocati) ed a rigor di logica non troverebbe ancor meno nella prossima. Il centrale classe 2002, che in precedenza aveva giocato due campionati da titolare in serie C con le maglie di Triestina ed Avellino, dovrebbe riscendere in cadetteria e potrebbe rappresentare una buona soluzione per la Carrarese che nel frattempo continua a far pressing anche nei confronti del laziale Ruggeri (classe 2004) che al momento è in ritiro a Formello agli ordini di Maurizio Sarri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

