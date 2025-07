Mercato Juventus | il Manchester United irrompe nella corsa al grande attaccante! Primi contatti avviati bianconeri avvisati dalla nuova concorrente

Mercato Juventus: il Manchester United ha avviato i primi contatti per bruciare la concorrenza e acquistare il grande attaccante. Il calciomercato dei grandi bomber europei si infiamma attorno al nome di Benjamin Sesko. Il gioiello sloveno del RB Lipsia è da tempo sul taccuino della Juventus, ma ora la concorrenza si fa agguerrita. Secondo le ultime indiscrezioni riportate dall’esperto di mercato Nicolò Schira, il Manchester United ha rotto gli indugi, effettuando un primo sondaggio ufficiale e aprendo di fatto un’asta internazionale per l’attaccante. Un gigante per l’attacco: il profilo di Benjamin Sesko. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mercato Juventus: il Manchester United irrompe nella corsa al grande attaccante! Primi contatti avviati, bianconeri avvisati dalla nuova concorrente

Hojlund Juventus, la pista che porta all’attaccante in uscita dal Manchester United è da seguire con attenzione: importanti novità - di Redazione JuventusNews24 Hojlund Juventus, la pista che porta all’attaccante in uscita è da monitorare: tutti gli ultimi aggiornamenti.

Juventus: Savona nel mirino del Manchester City? - Una stella contesa Il pareggio per 1-1 della Juve contro la Lazio ha lasciato l’amaro in bocca, ma ora l’attenzione si sposta sul mercato: il giovane Savona è finito nel mirino del Manchester City, secondo alcune fonti vicine al club albionico.

@PaPaganini a 'TiAmoCalciomercato' su Youtube: "Con il #ManchesterUnited la #Juventus non ha parlato solo di #Sancho, ma anche di #Hojlund. I bianconeri però hanno come priorità sempre #KoloMuani, avendo il sì dell'attaccante" Vai su X

Crollo del prezzo per Sancho! Il Manchester United chiede solo 17 milioni! La Juventus ha un'occasione d'oro per l'attaccante inglese. #Calciomercato #Juve #Sancho #ManchesterUnited #juventusnews24 #jadonsancho Vai su Facebook

