Mercato Juve, Gianni Balzarini ha parlato così delle ultime trattative riguardanti i bianconeri. Le dichiarazioni del giornalista. A Calciomercato.com, Gianni Balzarini ha fatto il punto relativo al mercato Juve. Le sue dichiarazioni. PAROLE – « La vicenda Conceicao ci sta insegnando qualcosa di importante. E cioè che nel calciomercato non esiste nulla di facile e di scontato. Che una trattativa apparentemente semplice del tipo “vai paghi la clausola e torni con il giocatore” in realtĂ si può rivelare un affare molto difficile per una serie di varianti. Nel caso specifico la rinuncia ad una percentuale sulla futura rivendita, la dilazione del pagamento, l’aumento di due milioni rispetto alla clausola che in realtĂ non è stata pagata proprio per compensare il pagamento a rate che il Porto inizialmente non voleva. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Mercato Juve, Balzarini svela: «Al momento non sono ipotizzabili colpi di scena, ma c’è una trattativa che può sbloccarne altre!»