Mercato Inter TMW pazza idea Xavi Simons! Contatto diretto tra Ausilio e l’agente | si apre lo spiraglio che fa sognare i tifosi

Mercato Inter, pazza idea Xavi Simons! Contatto diretto tra Ausilio e l’agente: si apre lo spiraglio che fa sognare i tifosi. Le ultime. Il mercato Inter potrebbe regalare una nuova suggestione per il reparto offensivo. Dopo i continui contatti per Ademola Lookman, i nerazzurri starebbero valutando un profilo di grande qualitĂ per la trequarti: si tratta di Xavi Simons, fantasista olandese classe 2003, attualmente in forza al RB Lipsia. Il talento cresciuto nella cantera del Barcellona e passato anche dal Paris Saint-Germain, si è affermato come uno dei giovani piĂą brillanti d’Europa. Simons, numeri e caratteristiche che intrigano l’Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com

