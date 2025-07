Menopausa precoce una donna su tre soffre di depressione e le cause non sono solo ormonali | lo studio

Quasi una donna su tre con menopausa precoce soffre di sintomi depressivi. Lo rivela uno studio americano che evidenzia come i fattori psicologici, più che quelli ormonali, influenzino il benessere mentale. Fondamentale un supporto emotivo e una presa in carico completa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: menopausa - precoce - donna - soffre

Menopausa precoce, una donna su tre soffre di depressione e le cause non sono solo ormonali: lo studio; Calcio e vitamina D per prevenire l'osteoporosi; Sclerosi multipla, la menopausa peggiora i sintomi della malattia?.

Menopausa precoce: cos'è e come affrontarla anche al lavoro ... - iO Donna - La menopausa precoce coinvolge sempre più donne in età da lavoro, come dimostra uno studio inglese, ... Riporta iodonna.it

Menopausa precoce: sintomi, cause e cure - Donna Moderna - Cosa è la menopausa precoce e come si manifesta: i sintomi più comuni, quali esami fare, le cause e cosa fare Donna Moderna Benessere Newsletter Abbonati Podcast ... Scrive donnamoderna.com