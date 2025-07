Medagliere Universiadi estive 2025 | Italia al sesto posto con 3 ori e 15 podi Stati Uniti in fuga

Dal 16 al 27 luglio la Germania ospita i Giochi Mondiali Universitari estivi 2025, competizione multisportiva riservata agli atleti di tutto il mondo iscritti ai vari Atenei. Le competizioni si disputano tra la Renania e la capitale tedesca Berlino, con l’Italia che verrà rappresentata da 219 atleti in 15 discipline diverse tra cui nuoto, atletica, ginnastica artistica e pallavolo. Di seguito il medagliere aggiornato delle Universiadi estive 2025. MEDAGLIERE UNIVERSIADI ESTIVE 2025. # Paese O A B T. 1 Stati Uniti 17 9 17 43 2 Cina 10 13 3 26 3 Corea del Sud 10 5 11 26 4 Germania 6 4 7 17 5 Giappone 4 3 10 17 6 Italia 3 4 8 15 7 Cina Taipei 2 5 4 11 8 Uzbekistan 2 4 3 9 9 Ucraina 2 3 3 8 10 Sudafrica 2 2 2 6 11 Azerbaigian 2 1 0 3 12 Spagna 1 2 3 6 13 Brasile 1 1 2 4 13 Hong Kong Cina 1 1 2 4 13 Thailandia 1 1 2 4 16 Cechia 1 1 1 3 16 Francia 1 1 1 3 18 Turchia 1 1 0 2 19 Canada 1 0 2 3 20 Kirghizistan 1 0 1 2 21 Danimarca 1 0 0 1 21 Georgia 1 0 0 1 21 Lituania 1 0 0 1 21 Slovenia 1 0 0 1 25 Ungheria 0 5 3 8 26 Polonia 0 3 4 7 27 Australia 0 1 1 2 27 Regno Unito 0 1 1 2 29 Kenya 0 1 0 1 29 Malesia 0 1 0 1 29 Portogallo 0 1 0 1 29 Tunisia 0 1 0 1 33 Kazakistan 0 0 6 6 34 Croazia 0 0 1 1 34 India 0 0 1 1 34 Messico 0 0 1 1 34 Svizzera 0 0 1 1 # Totale 78 78 104 260. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Medagliere Universiadi estive 2025: Italia al sesto posto con 3 ori e 15 podi, Stati Uniti in fuga

Un grande ritorno. La Federazione Italiana Nuoto ha affidato a Enzo Massa l'incarico di vice allenatore della selezione maschile che parteciperà alla 32esima edizione delle Universiadi estive, in programma a Duisburg dal 17 al 26 luglio. Enzo Masssa affianc Vai su Facebook

Universiadi, Italia-Germania: azzurre in semifinale contro le padrone di casa - Lunedì 21 luglio, alle 17:00, l’Italia femminile affronta la Germania nella semifinale del torneo di volley alle Universiadi ... it.blastingnews.com scrive

Universiadi, gli schermidori Amore e Bertini portabandiera Italia - La fiorettista romana Giulia Amore e lo sciabolatore livornese Cosimo Bertini sono stati portabandiera d'Italia all'Universiade in Germania. Lo riporta sportmediaset.mediaset.it