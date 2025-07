Mbangula dice addio alla Juve spunta anche un retroscena | prima del sì al Werder Brema ha rifiutato queste tre proposte! I dettagli

Mbangula dice addio alla Juve, spunta anche un retroscena sull’esterno belga: prima del sì al Werder Brema ha rifiutato queste tre proposte! Ultime. La Juventus si prepara a definire un’altra uscita importante sul mercato. Samuel Mbangula, ala sinistra belga classe 2004, ha deciso di accettare l’offerta del Werder Brema, chiudendo così una telenovela durata diverse settimane. Come riportato da Tuttosport, il giovane talento della Juve  si recherĂ in Germania tra mercoledì e giovedì  per sostenere le visite mediche e completare il trasferimento. L’accordo tra i due club è ormai definito: Mbangula passerĂ al Werder per circa 10 milioni di euro  piĂą bonus legati a presenze e rendimento. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

