Marvel nuovi attori per gli X-Men e Tony Stark dopo Avengers | Secret Wars | Ma reboot è una brutta parola

Massiccio recasting in vista per gli X-Men dopo l'uscita di Avengers: Secret Wars, e Kevin Feige mette le amni avanti sul preannunciato reboot definendolo piuttosto un reset. Pur avendo festeggiato il ritorno di Hugh Jackman nei panni di Logan per l'hit Deadpool & Wolverine, il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha rivelato che il piano della compagnia √® un completo recasting degli X-Men e Tony Stark dopo Avengers: Secret Wars. Il piano √® quello di un totale reset, anche se Feige non ama utilizzare la parola reboot. "Stiamo utilizzando quella storia non solo per completare le vicende che abbiamo raccontato dopo Endgame, ma, cosa altrettanto importante - e potete guardare i fumetti di Secret Wars per capire dove questo ci porta - per preparare il futuro", . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

