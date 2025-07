Mariah carey torna dopo 7 anni con il album qui per tutto

La scena musicale internazionale si prepara ad accogliere un nuovo importante capitolo della carriera di una delle voci più iconiche del pop. Dopo quasi sette anni dall’ultimo album, è stata annunciata la data di uscita del nuovo progetto discografico di Mariah Carey, intitolato Here for It All. Questo atteso lavoro rappresenta il suo sedicesimo album in studio e segna un ritorno significativo nel panorama musicale, suscitando grande curiosità tra fan e addetti ai lavori. mariah carey: nuovo album here for it all in arrivo nell’autunno 2025. annuncio e data di uscita. La cantante ha ufficialmente comunicato la pubblicazione del suo nuovo progetto attraverso un breve video promozionale condiviso sui social. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Mariah carey torna dopo 7 anni con il album qui per tutto

Mariah Carey “Type Dangerous”: Nuovo singolo dopo 7 anni, anticipa il 16° album? - La Regina del Pop torna con "Type Dangerous", un mix R&B-hip-hop che campiona Eric B. & Rakim. Tutto sul suo attesissimo ritorno musicale.

Mariah Carey annuncia il nuovo album ‘Here for it all’ - A quasi sette anni dal suo ultimo lavoro in studio, Mariah Carey ha annunciato l’uscita di Here for it all, il suo sedicesimo album di inediti, prevista per il prossimo 26 settembre, ... Riporta rollingstone.it

Mariah Carey è tornata: “Here For It All” è il nuovo album tra verità, voce e visione - Leggi su Sky TG24 l'articolo Mariah Carey è tornata: “Here For It All” è il nuovo album tra verità, voce e visione ... Secondo tg24.sky.it