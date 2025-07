Manutenzione sul fiume Po interrotta la linea Milano-Genova per 40 giorni | come spostarsi

A partire da oggi, 21 luglio, e fino al 29 agosto, la linea ferroviaria Genova-Milano sarà interrotta in entrambe le direzioni nel tratto tra Pavia e Voghera per consentire gli interventi di manutenzione straordinaria sul fiume Po all'altezza di Bressana Bottarone (Pv). Successivamente, dal 29. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Verso conclusione i lavori di manutenzione e messa in sicurezza nell'area tra Cella e fiume Conca - Sono in conclusione in questi giorni, con la realizzazione dei tappetini di asfalto, gli importanti interventi di manutenzione e messa in sicurezza della zona compresa tra la Cella e il fiume Conca, avviati lo scorso novembre con la chiusura al traffico di via Fagnano.

Approvato all'unanimità il contratto di fiume, ma restano i dubbi sulla manutenzione - È stato approvato all'unanimità il contratto di fiume per il Noncello. Un documento tecnico, sottoscritto da oltre trenta Enti tra cui la Regione, i Comuni di Pordenone, Cordenons e Porcia, in cui si cerca di promuovere, valorizzare e tutelare il corso d'acqua che passa per le tre località del.

Riprende la manutenzione straordinaria sullo scolo del fiume: bisognerà aprire l'argine - Riprenderanno lunedì i lavori di manutenzione straordinaria, iniziati a febbraio, ai tre manufatti di scolo delle acque meteoriche, che dai campi e dalle abitazioni di Via Salara in prossimità dell'abitato di Cannuzzo (Cervia) confluiscono nel fiume Savio.

Anas ha illustrato in prefettura ai sindaci di Pontenure, Cadeo e Piacenza l’intervento di manutenzione straordinaria che partirà nel mese di luglio ? Vai su Facebook

