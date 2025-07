Malore in mare mentre durante l' immersione | muore il sub Gianluca Pivotto

Tragedia al largo di San Felice Circeo, dove sabato è morto un uomo di 46 anni di Terracina, trovato senza vita in mare. Gianluca Pivotto era un sub esperto, ma è stato stroncato da un improvviso malore. Il corpo dell'uomo galleggiava in acqua, non molto lontano dalla costa, con indosso la. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Pesaro, malore fatale mentre nuota in mare: morto Alberto Spinaci. A nulla è valso il soccorso sulla spiaggia di viale Trieste. Era tra i fautori del tuffo di Capodanno - PESARO - Era andato a nuotare in mare, il suo mare, ed è stato portato via per sempre da un malore fatale.

Malore in mare: morto un 13enne - Quotidiano Di Puglia - Era in mare, a Margherita di Savoia, quando improvvisamente ha accusato un malore: è morto così un ragazzo di 14 anni. Si legge su quotidianodipuglia.it

