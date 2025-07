Malcolm-Jamal Warner, noto per il ruolo di Theo Huxtable nella sitcom “I Robinson”, è morto a 54 anni dopo essere annegato mentre nuotava con la famiglia in Costa Rica. L’ attore è stato trascinato da una forte corrente oceanica. Dove e come è morto Malcolm-Jamal Warner?. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, Warner si trovava a Playa Grande, nella città di Cocles, nella provincia caraibica di Limón, quando è stato risucchiato da una corrente mentre nuotava con la famiglia nel primo pomeriggio di domenica 20 luglio. Alcuni presenti hanno tentato di aiutarlo, ma ogni sforzo è stato vano: la Croce Rossa ha dichiarato il decesso sul posto per annegamento da asfissia. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Malcolm-Jamal Warner morto annegato in Costa Rica: Theo de I Robinson aveva 54 anni