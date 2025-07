Maceratese ecco Marsilii da Chieti

La Maceratese ha tesserato Cristiano Marsilii, punta centrale del 2004 che nella stagione 2023-24 ha debuttato in D con l’Orvietana (31 presenze, 5 gol e un assist), lo scorso anno ha giocato con il Trastevere (18 presenze e 1 gol) e con il Chieti (9 presenze e nessuna rete). Il neo biancorosso, alto 190 cm, è cresciuto nel vivaio della Lazio, per poi proseguire il percorso all’Ottavia (Eccellenza), alla Nuova Tor Tre Teste e nelle formazioni Primavera di Cittadella e Salernitana. "Sono entusiasta – ha detto all’ufficio stampa del club – di poter giocare per una piazza storica come Macerata e sono carico per la stagione alle porte. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Maceratese, ecco Marsilii da Chieti

MACERATESE. Ufficiale l'arrivo di Cristiano Marsilii.

