Ma quanto ci piace la nuova campagna Miu Miu per l’autunno 2025 con Kylie Jenner?

Nel mondo della moda, poche case sanno raccontare l’identitĂ contemporanea femminile con la stessa acutezza di Miu Miu. Con la sua campagna per l’autunno 2025, il brand guidato da Miuccia Prada sceglie di esplorare l’idea di “femminilità ” in tutte le sue sfumature, affidando la narrazione a un cast che va oltre le etichette: donne diverse per etĂ , estetica e background, tutte unite da un senso comune di espressione libera e personale. Kylie Jenner e Miu Miu riscrivono il concetto di femminilitĂ nella nuova campagna autunno 2025. A sorprendere, tra i volti scelti per la campagna intitolata “Femininities”, c’è Kylie Jenner, alla sua prima collaborazione ufficiale con il marchio italiano. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Ma quanto ci piace la nuova campagna Miu Miu per l’autunno 2025 con Kylie Jenner?

