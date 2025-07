Il Napoli potrà contare nella prossima stagione sulla solidità del suo centrocampo. Ai titolarissimi, e Gilmour, si è aggiunto anche Kevin De Bruyne, arrivato dal Manchester City a parametro zero. Il Napoli è davanti a tutti in Serie A per la solidità del centrocampo. Le big di Serie A, al momento, non hanno la parte centrale del campo così rafforzata come quella degli azzurri. “ Ma che ne sanno gli altri. ”, per citare una canzone di Gazzelle. Il Corriere della Sera scrive: I turisti del calcio mercato non si possono distrarre un attimo: le vetrine cambiano in continuazione. E il Napoli è lì davanti a tutti, per la solidità del suo centrocampo, mix di tecnica, fisicità e ritmo con Lobotka, McTominay, Anguissa e naturalmente De Bruyne, che dovrebbe colpire da mezzala destra. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - “Ma che ne sanno gli altri…”: il Napoli è il capofila in Serie A per la solidità del centrocampo (CorSera)