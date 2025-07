L’Università di Pisa blocca i rapporti con due atenei israeliani Il rettore Zucchi | Il governo di Netanyahu è disumano

L’ Università di Pisa ha annunciato che bloccherà i rapporti di collaborazione con due atenei israeliani. Il primo è Reichman, l’unico ateneo privato del Paese, da tempo oggetto di contestazioni da parte degli studenti per il sostegno dichiarato alle operazioni militari, tra cui l’offerta di borse di studio riservate ai membri dell’esercito. Il secondo è Hebrew di Gerusalemme, più volte criticato per lo sviluppo di programmi legati a tecnologie militari. A renderlo noto è stato il rettore Riccardo Zucchi, durante la presentazione dell’offerta formativa per il prossimo anno accademico. Il provvedimento sarà formalizzato nel prossimo consiglio di amministrazione, in seguito alla raccomandazione espressa dal senato accademico, che ha chiesto di chiudere tutti gli accordi con istituzioni che sostengono apertamente le politiche del governo israeliano. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: università - pisa - rapporti - atenei

La mostra 'I sigilli di Al Tikha. Scoperte archeologiche in Oman delle Università di Pisa e Sultan Qaboos' in Gipsoteca - Martedì 13 maggio 2025, ore 17:00, presso la Gipsoteca di Arte Antica e Antiquarium sarà presentata la mostra "I sigilli di Al Tikha.

Dottoranda in Fisica dell’Università di Pisa vince concorso nazionale di narrativa 'Sulle vie della parità ' - Vittoria Stanzione, dottoranda in Fisica dell’Università di Pisa e allieva della professoressa Marilù Chiofalo, è risultata vincitrice ex aequo della Sezione C – Narrazioni del XII Concorso nazionale 'Sulle vie della parità ', promosso da Toponomastica Femminile in collaborazione con il Premio.

Pubblicata l'offerta formativa dell'Università di Pisa. Ecco quando immatricolarsi - Pisa, 30 giugno 2025 - È online la nuova offerta formativa dell’Università di Pisa per l’anno accademico 2025-2026.

L’Università di Pisa blocca i rapporti con due atenei israeliani. Il rettore Zucchi: «Il governo di Netanyahu è disumano» Vai su X

Nella seduta di venerdì 11 luglio, il Senato Accademico dell’Università di Pisa ha approvato una mozione che – in coerente applicazione delle modifiche dello Statuto – ribadisce la condanna della pulizia etnica in corso a Gaza nei confronti della popolazione Vai su Facebook

L'Università di Pisa blocca i rapporti con due atenei israeliani. Il rettore Zucchi: «Il governo di Netanyahu è disumano; Università , il Senato Accademico di Pisa chiede di chiudere i rapporti con atenei israeliani; Università , il Senato Accademico di Pisa chiede di chiudere i rapporti con atenei israeliani.