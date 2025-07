L' Ospedale di Gallipoli smentisce | il bimbo soccorso in piscina non è morto

Contrariamente a quanto riferito da un dirigente dell’ospedale di Gallipoli, non è morto il bimbo di sette anni salvato ieri privo di sensi in una piscina dell’acqua park di Gallipoli. Lo rende noto la direzione sanitaria dell’ospedale, secondo cui le condizioni del piccolo, ricoverato nel reparto di rianimazione si sono ulteriormente aggravate, ma il bimbo è ancora vivo. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - L'Ospedale di Gallipoli smentisce: il bimbo soccorso in piscina non è morto

